Литвин: Украина должна стать региональным лидером

Одной из самых главных задач нового Президента должно стать недопущение того, чтобы Украина имела лишь формальный суверенитет.

Об этом заявил в интервью газете «Голос Украины» председатель Верховной Рады, кандидат на пост Президента Владимир ЛИТВИН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе В.ЛИТВИНА, он отметил, что «мы должны прекратить широкие разговоры о независимости”. По его словам, “нужно дать для начала определение, что такое независимость в этом сложном глобализованном мире».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что “на планете появился ряд центров влияния, центров силы”. “Сегодня глобальные игроки стремятся найти между собой компромисс, общую позицию решения, на их взгляд, чувствительных проблем, как то недопущение распространения ядерного оружия”, - отметил председатель ВР.

При этом он добавил, что определенные центры влияния будут стремиться втянуть в свою орбиту государства и даже регионы. “Такая угроза есть для Украины, учитывая положение, которое она занимает. В частности, как транзитное государство. И мы должны не попасть под какое-либо влияние», - считает В.ЛИТВИН.

По его мнению, в силу разных обстоятельств Украина не может претендовать на роль глобального мирового игрока, но региональным лидером со стабильной экономической, политической и социальной системами она может и должна быть. «К большому сожалению, я не вижу даже постановки в таком разрезе вопроса, и тем более желания их обсуждать”, - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, действует принцип: “День прошел - и слава Богу. Капитал свой прирастили (я имею в виду личный) - и слава Богу”. Он отметил, что многих политиков “ничто здесь не держит”. “Но такие политики претендуют на роль поводырей нации - вот в чем проблема”, - добавил В.ЛИТВИН. По его убеждению, Украина не может “управляться компрадорской буржуазией, оффшорной аристократией».