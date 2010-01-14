Путин собирается немного вытрезвить россиян

Власти России к 2020 году рассчитывают вдвое снизить потребление алкогольной продукции россиянами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, соответствующую концепцию утвердил премьер-министр России Владимир ПУТИН.

В документе отмечается, что если в 1914-1917 годах в России по сравнению с Европой был самый низкий уровень потребления алкогольной продукции - 0,83 литра чистого спирта на душу населения, то с середины 1970-х годов началось существенное увеличение потребления алкоголя. К началу 1990-х годов потребление составило 5,4 литра абсолютного алкоголя в год на человека, а к 2008 году оно возросло до 10 литров, то есть в 1,8 раза.

«С учетом не разрешенной для потребления спиртосодержащей продукции и крепких спиртных напитков домашней выработки фактическое потребление алкогольной продукции на душу населения в настоящее время составляет около 18 литров в год», - говорится в документе. Это вдвое превышает допустимую норму, установленную Всемирной организацией здравоохранения.

В правительственном документе также сообщается, что от отравления алкогольной продукцией в России ежегодно умирают более 23 тыс. человек, а от болезней, связанных со злоупотреблением алкоголем, - более 75 тыс. человек в год. По данным Роспотребнадзора, в РФ более 2 миллионов человек страдают алкоголизмом.

Авторы концепции отмечают, что злоупотребление алкоголем не только напрямую сокращает продолжительность жизни россиян, но и вносит косвенный вклад в рост смертности населения, что наносит ущерб трудовым ресурсам, обладающим профессиональным опытом.

Предполагается, что антиалкогольная концепция будет реализовываться в два этапа. На первом этапе (2010-2012 годы) запланировано снижение уровня потребления алкогольной продукции на душу населения на 15%. На втором этапе (2013-2020 годы) - ликвидация нелегального алкогольного рынка, снижение уровня потребления алкогольной продукции на душу населения на 55%.

Этих показателей российские власти планируют достичь за счет реализации пакета мер, включающего среди прочего введение уголовной ответственности за неоднократные нарушения в сфере производства и оборота алкоголя, резкое ограничение рекламы алкогольной продукции и внедрение политики ценообразования, предполагающей зависимость розничной цены от содержания этилового спирта в напитке.

Сокращение потребления алкоголя, по расчетам государства, на первом этапе будет достигнуто, в том числе, за счет установления минимальных розничных цен на алкогольную продукцию и ограничения ее розничной продажи по месту и времени.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря согласно приказу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) с 1 января 2010 года цена водки в России не может быть ниже 89 рублей (около 22 грн.) за 0,5 литра.