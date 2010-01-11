Доходы бюджета Китая превысили триллион долларов

Доходы бюджета Китая в 2009 году составили 6,85 триллиона юаней (чуть более триллиона долларов). Об этом заявил министр финансов страны Се Сюйжень (Xie Xuren), сообщает "Синьхуа". При этом государственные инвестиции в 2009 и 2010 году сохранятся на одном уровне - 992,7 миллиарда юаней. Это на 80 процентов больше, чем в 2008 году.

Такое увеличение капитальных вложений государства вызвано антикризисной программой экономического стимулирования общим объемом 4 триллиона юаней. Из нее более 1,18 триллиона предполагалось потратить в 2008-2010 году.

Программа стимулирования была принята китайским правительством в условиях экономического кризиса. Таким образом государство пыталось смягчить эффект от резкого падения объемов экспорта. Однако несмотря на это снижение, по итогам 2009 года КНР стала крупнейшим экспортером в мире, обогнав Германию.

Согласно прогнозу МВФ, рост ВВП Китая в 2009 году должен составить 8,5 процента. В 2008 году экономика страны увеличилась в объеме на 9 процентов.

Лента.ру