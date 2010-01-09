В Польше непогода практически парализовала дорожное движение

Осадки в виде дождя и мокрого снега в Польше практически парализовали автомобильное движение на ряде дорог, а также привели к срыву графика движения поездов.

Как передает корреспондент УНИАН, только сегодня утром на польских дорогах произошло несколько десятков аварий в связи с ухудшением погодных условий.

Синоптики прогнозируют, что на выходные погода не измениться к лучшему, а полиция призывает водителей быть осторожными.

В некоторых районах в воскресенье может выпасть до 30 см снега.

Ожидаются также осадки в виде снега с дождем и сильный ветер.

По данным генеральной дирекции дорог и автострад (GDDKiA), сложная ситуация на дорогах сложилась практически во всех регионах Польши.

В то же время GDDKiA заверяет, что соответствующие службы оперативно расчищают дороги национального значения, по которым на сегодняшний день можно проехать без больших проблем.