В Италии объявлена тревога

Из-за продолжительных дождей службы гражданской защиты Италии объявили об опасности разлива реки Тибр, существует угроза затопления некоторых районов столицы страны. Уровень воды в реке уже поднялся на 11 метров.

Как передает ИТАР-ТАСС, помимо служб гражданской защиты в состояние повышенной готовности для борьбы со стихией приведены воинские части. Подготовлены планы эвакуации пациентов и персонала ряда больниц, расположенных на острове Тиберина в центральной части Рима, а также в городских районах, расположенных в низине вблизи реки.

В пятницу были закрыты два моста через Тибр - мост в районе Тестаччо и Мильвийский мост, излюбленное место прогулок римской молодежи. Пик подъема воды в Тибре ожидается в воскресенье и в понедельник, когда ее уровень может достигнуть 13-13,5 метров выше обычной отметки. Это - почти столько же, как в декабре 2008 года, когда из-за проливных продолжительных дождей наблюдался самый сильный разлив Тибра за последние 52 года, напоминают местные синоптики.

Продолжает бушевать стихия и на остальной части Апеннин, что негативным образом сказывается на транспортном сообщении. Север Италии охвачен снегопадами. В горах объявлено об опасности схода лавин.