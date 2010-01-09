Испания официально приняла эстафету председательства в ЕС

Испания официально приняла эстафету председательства в Европейском союзе на ближайшие 6 месяцев. Как передает ИТАР-ТАСС, на состоявшейся в Мадриде в Королевском оперном театре торжественной церемонии председатель испанского правительства Хосе Луис Родригес САПАТЕРО в присутствии короля Испании ХУАНА КАРЛОСА I и других членов королевской семьи принял из рук министра иностранных дел Швеции Карла БИЛЬДА символическую эстафетную палочку председательства в ЕС.

Выступая на церемонии, испанский премьер заявил, что его страна "отдаст все силы, чтобы достойно выполнить почетную миссию". Среди важнейших задач предстоящего периода Сапатеро выделил преодоление экономического кризиса и борьбу против роста безработицы. Он также подчеркнул, что Испания в решении этих и других стоящих перед Евросоюзом задач будет работать в тесном контакте с присутствовавшими на церемонии президентом ЕС Херманом Ван РОМПЕЕМ, председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлом БАРРОЗУ, президентом Европарламента Ежи БУЗЕКОМ и руководителями других европейских структур.

Церемония официального вступления Испании на пост председателя ЕС завершилась символической фотографией испанского премьер-министра Л.Р.САПАТЕРО и президента ЕС Ван РОМПЕЯ, принимающих вдвоем эстафетную палочку председательства в ЕС от Швеции, которая выполняла эту миссию последние полгода.

За несколько часов до церемонии Л.Р.САПАТЕРО, Ван РОМПЕЙ и Ж.БАРРОЗУ обсудили подготовку чрезвычайной встречи в верхах по вопросам экономики и занятости, намеченную на 11 февраля в Брюсселе.