Большинство немцев не хотят... снижения налогов

Большинство жителей Германии не согласны с планами по облегчению налогового бремени с 2011 года, инициаторами которых выступают свободные демократы, вошедшие в состав правительства после выборов в сентябре 2009 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Германии Infratest-dimap по заказу телеканала ARD.

Против снижения налогов высказались 58 процентов респондентов, а за проведение реформы - 38 процентов. Планы Свободно-демократической партии (СвДП) по проведению в 2011 году налоговой реформы не разделяет даже большинство ее сторонников: за реформу выступили лишь 43 процента опрошенных, а 53 процента из них с ней не согласны, сообщает агентство Reuters.

Наиболее сильное неприятие облегчения налогового бремени было выявлено среди обеспеченных людей (с доходами от 3000 евро в месяц после вычета налогов и сборов): 69 процентов респондентов из этой группы были против снижения налогов. Среди людей с низкими доходами (менее 1500 евро в месяц) - наибольшее число сторонников налоговых планов СвДП.

Deutsche Welle