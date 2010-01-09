Эстония перейдет на евро по действующему обменному курсу

Эстония перейдет на евро по существующему обменному курсу, то есть 15,64 кроны за евро, сообщил в пятницу Международный валютный фонд (МВФ).

Ранее некоторые эстонские политики, в частности мэр Таллина Эдгар Сависаар, высказывали мнение о вероятной девальвации кроны при переходе страны на евро, напоминает РИА "Новости".

По мнению МВФ, учитывая действия эстонского правительства по улучшению показателей госбюджета на 2010 год, Эстония способна выполнить все Маастрихтские критерии для перехода на евро в 2011 году. Министр финансов Эстонии Юрген Лиги в конце прошлого года отметил, что обменный курс эстонской кроны был стабильным с момента ввода в обращение национальной валюты в 1992 году.

Маастрихтские критерии - финансово-экономические показатели страны, показывающие ее готовность вступить в еврозону. По этим критериям оценивается жизнеспособность финансовой системы, уровень цен и стабильность валютного курса. В частности, дефицит правительственного сектора бюджета должен быть менее 3% от ВВП, долг правительственного сектора - менее 60% от ВВП, а размер инфляции не должен превышать более чем на 1,5 процентных пункта средний уровень трех стран Евросоюза, достигших наилучших результатов в сфере стабильности цен.

Правительство Эстонии в марте 2009 года приняло решение о переходе на евро не позже 1 января 2011 года.