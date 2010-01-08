Власти Конго объявили еврокомиссара персоной нон грата

Власти Демократической Республики Конго объявили персоной нон грата еврокомиссара по гуманитарной помощи Карела де ГУХТА, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Подчеркнув нежелание ссориться с Евросоюзом, представитель правительства ДРК охарактеризовал его как "неспособного поддерживать нормальные отношения с нашей страной".

Поводом для возмущения официальной Киншассы стало выступление де ГУХТА на заседании Европарламента 16 декабря 2009 года. Тогда еврокомиссар заявил, что несмотря на солидную финансовую помощь ДРК, Еврокомиссия не получает ожидаемой отдачи.

Власти африканской страны расценили эти слова как носящие оттенок расизма, неуважения и безответственности. В ответ представители Еврокомиссии выступили в защиту де ГУХТА и заявили, что он выражал не личное мнение, а солидарную позицию исполнительной власти ЕС.

Евросоюз является главным донором ДРК в вопросах гуманитарной помощи. С 2003 года ЕС выделил на стабилизацию ситуации в этой стране около 300 миллионов евро. В январе Карел де ГУХТ планировал посетить ДРК и подписать еще ряд соглашений по реализации гуманитарных проектов, однако отказ конголезских властей принять его может отложить их реализацию на неопределенное время.