В России введен домашний арест

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал закон о введении в России новой меры наказания - домашнего ареста. Об этом говорится на сайте Кремля.

Ранее законопроект, предусматривающий введение домашнего ареста, был утвержден Госдумой РФ и одобрен в Совете Федерации. Закон вступит в силу 10 января 2010 года, передает Лента.ру.

Согласно закону, домашний арест сроком от двух месяцев до четырех лет будет применяться в качестве основной меры наказания для осужденных, совершивших преступления небольшой степени тяжести. В случае тяжких или особо тяжких преступлений домашний арест может быть только дополнительным наказанием.

По условиям домашнего ареста, осужденные должны будут соблюдать запрет на выход из дома в определенное время суток, не смогут сменить место жительства и уехать из города без разрешения. Также закон обязывает осужденных либо устроиться на работу, либо продолжать обучение и регулярно отмечаться в органах внутренних дел.

Домашний арест может применяться и к несовершеннолетним. Ранее положение о таком виде наказания существовало в Уголовно-процессуальном кодексе РФ, однако на практике не применялось.