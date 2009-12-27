Неизвестный открыл огонь в торговом центре в Израиле: есть жертвы

12:23, 27 декабря 2009
Мир
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О причинах пока не сообщается

По меньшей мере один человек получил ранения в воскресенье в результате стрельбы в торговом центре южного израильского города Беер-Шева, сообщил РИА Новостипредставитель "скорой помощи".

О причинах, заставивших мужчину открыть огонь, не сообщается. Неизвестно и оружие, из которого велась стрельба.

Собеседник агентства не исключил ни версию теракта, ни криминальной разборки, ни бытовой ссоры.

 

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