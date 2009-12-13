Таиланд готовит доклад по самолету с оружием, якобы летевшему в Украину

Таиланд готовит доклад для ООН по факту задержания самолета с оружием на борту, следовавшего из Северной Кореи, сообщает в воскресенье таиландское новостное агентство ТНА.

Если удастся с точностью установить, что оружие было загружено в самолет в Северной Корее, полет военно-транспортного самолета Ил-76, бортовой номер 4L-AWA, будет рассматриваться как нарушение санкций ООН против КНДР, сообщает агентство.

В субботу СМИ Таиланда объявили о задержании в аэропорту Бангкока транспортного самолета Ил-76. При досмотре самолета, который следовал из Северной Кореи и приземлился в Бангкоке для дозаправки, было найдено оружие, спрятанное в деревянные ящики. Общий вес груза составлял около 40 тонн. В ящиках были обнаружены ручные гранатометы, взрывчатка и портативные зенитно-ракетные комплексы.

Газета Bangkok Post со ссылкой на правоохранительные органы Таиланда сообщила в субботу вечером, что самолет зарегистрирован "в Грузии или в России".

В воскресенье вечером агентство ТНА сообщило, что командир самолета - гражданин Белоруссии Михаил ПЕТУХОВ - показал во время допроса в полиции, что самолет вылетел с Украины, загрузил на борт ящики с грузом в Северной Корее и снова направлялся на Украину. Он также рассказал, что самолет на пути в Пхеньян дозаправлялся в Азербайджане, затем в Объединенных Арабских Эмиратах, а затем в Таиланде. На обратном пути предполагались дозаправки в Таиланде и Шри Ланке.

По информации агентства, М.ПЕТУХОВ отказался давать более подробные показания, сказав, что подробнее будет говорить только на суде. Командир самолета настаивает на том, что ни он, ни его товарищи по экипажу, ничего не знали о военном характере груза.

В настоящий момент членам экипажа самолета предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия, сообщении ложной информации о характере груза и попытке нелегально провезти вооружения через территорию Таиланда.

По данным полиции, командир корабля - гражданин Белоруссии, а остальные члены экипажа - граждане Казахстана. Самому младшему по возрасту члену экипажа 53 года, самому старшему - 58. На следствии они утверждают, что их наняли только на участок полета от Пхеньяна до Шри Ланки, где должна была состояться плановая техническая посадка для дозаправки, говорится в сообщении ТНА.

В понедельник члены экипажа предстанут перед таиландским судом и им будет избрана мера пресечения на время судебного разбирательства, сообщает ТНА.