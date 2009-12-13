В Китае крестьянин устроил бойню в родной деревне: 12 жертв

Китайская полиция задержала крестьянина, устроившего в субботу в родной деревне бойню, жертвами которой стали 12 человек.

Как сообщает NEWSru со ссылкой на агентство «Синьхуа», 34-летний житель поселка Гаомин (центральнокитайская провинция Хунань) по имени ЛЮ Айбин был пойман в результате широкомасштабной полицейской операции, в которой приняли участие около тысячи стражей порядка.

Он подозревается в том, что накануне утром по неустановленным пока причинам расстрелял из охотничьего ружья 12 человек в возрасте от 6 до 68 лет, среди которых были его отец и несколько других родственников, тяжело ранил еще двоих, после чего поджег 6 деревенских домов и скрылся в неизвестном направлении.

Установлено, что два месяца назад ЛЮ Айбин вернулся из соседней южной провинции Гуандун, куда уезжал на заработки. По имеющейся информации, ранее у него было диагностировано серьезное расстройство психики. Полиция продолжает расследование причин и деталей трагедии.