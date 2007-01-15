Иракские боевики воюют с помощью снимков Google Earth

При организации нападений на расположенные в Басре британские военные базы иракские повстанцы использовали аэроснимки, взятые с сайта Google Earth, сообщает газета The Daily Telegraph.

Как рассказали источники в военной разведке Великобритании, распечатки фотографий с этого интернет-ресурса были найдены среди документов, изъятых в домах боевиков в ходе проведенных на прошедшей неделе рейдов.

На спутниковых снимках можно подробно рассмотреть внутренне устройство баз, в частности, местонахождение жилых блоков, уборных и парковок автомобилей. Как полагают разведчики, с помощью кадров Google Earth боевики могли определять расположение наиболее уязвимых военных объектов.

По данным британского издания, за последние полгода в результате регулярных минометных и ракетных обстрелов, производимых по британским военным базам в Басре, один военнослужащий погиб, несколько получили ранения.

Представитель Google в своем комментарии заметил, что информация, которую можно использовать "как во благо, так и во вред", доступна для общества в разных формах. Однако при этом компания уверяет, что всегда готова "прислушаться к государственным запросам", причем переговоры с военными в Ираке уже ведутся.

Некоторые из проходящих службу в Басре британских солдат заявили о намерении подать на компанию Google в суд в случае, если они пострадают от обстрела, осуществленного с помощью аэроснимков.

Лента.ру