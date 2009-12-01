Солана обещает свою поддержку Украине

Высокий представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и безопасности Хавьер СОЛАНА, который завершил свою деятельность на этом посту, обещает свою дальнейшую поддержку евроатлантическим стремлениям Украины.

В этом Х.СОЛАНА заверил главу Украинского государства Виктора ЮЩЕНКО во время их телефонного разговора, сообщает официальное Интернет-представительство Президента Украины.

Представитель ЕС заверил, что и в дальнейшем будет оставаться другом нашего государства и поддерживать ее евроатлантические стремления, направленные на приобретение полноправного членства в европейских и евроатлантических структурах.

Во время телефонного разговора В.ЮЩЕНКО выразил благодарность Х.СОЛАНЕ за высокопрофессиональное содействие и поддержку, которую он предоставлял Украине на пути европейской и евроатлантической интеграции.

Как сообщалось, Х.СОЛАНА завершил свою работу в должности Верховного представителя ЕС по внешней политике в связи со вступлением в силу Лиссабонского договора.

Он передал свою должность британской баронессе Кэтрин ЭШТОН.

В соответствии с нормами Лиссабонского договора, ее функции будут значительно расширены, она войдет в состав Еврокомиссии и получит должность заместителя ее председателя.

К.ЭШТОН получит в свое распоряжение полноценную европейскую политическую службу, которая имеет право открывать миссии за рубежом. Численность европейской внешнеполитической службы составит до пяти тысяч человек.

Бывший министр иностранных дел Испании Х.СОЛАНА возглавлял европейскую дипломатию более десяти лет, придя на эту должность с должности генсека НАТО.