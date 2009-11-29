Подорвать "Невский экспресс" мог помощник Шамиля Басаева

По версии следствия, теракт на маршруте "Невского экспресса" мог быть организован бывшим российским военнослужащим Павлом Косолаповым, который перешел на сторону кавказских боевиков, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на телеканал "Вести". П.Косолапов до сих пор находится в розыске по делу о взрыве "Невского экспресса" в 2007 г., новгородский суд занимается делами его сообщников.

Как считается, П.Косолапов был близким помощником Шамиля Басаева и причастен ко многим террористическим актам с использованием взрывных устройств.

Вечером 27 ноября на 284-м км Октябрьской железной дороги с рельс сошли два последних вагона пассажирского поезда №166 "Невский экспресс", следовавшего из Москвы в Санкт-Петербург. Причина аварии - подрыв неустановленного взрывного устройства. Его мощность составила около 7 кг в тротиловом эквиваленте.

По разным данным, жертвами преступления стали от 26 до 30 человек, еще 96 получили ранения. Судьба 18 человек неизвестна.

Глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова рассказала, что в числе пострадавших оказались шесть иностранцев - один итальянец, один бельгиец, один азербайджанец, один белорус и два украинца.

Катастрофа "Невского экспресса" квалифицирована как теракт. Уголовное дело возбуждено по статьям 205 ("терроризм") и 222 ("незаконный оборот оружия) УК РФ. Для расследования инцидента создана специальная комиссия, в которую вошли сотрудники СКП, МВД, ФСБ. Глава МВД Рашид Нургалиев сообщил, что имеется круг подозреваемых, составляются фотороботы преступников.