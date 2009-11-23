Пьяный россиянин на 5 часов задержал паром из Польши в Финляндию

В воскресенье 45-летний гражданин Российской Федерации, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вместе с гражданином Беларуси затеяли скандал на одном из паромов, который отправлялся из польской Гдыни в Хельсинки (Финляндия).

Как передает корреспондент УНИАН, польские пограничники, которые по просьбе капитана корабля пытались успокоить россиянина, обнаружили у него нелегальное оружие и патроны.

По данным польских медиа, россиянин имел при себе боеспособный пистолет времен Второй мировой войны, несколько сотен патронов, три штыка со свастикой и плакат Адольфа Гитлера.

Россиянин с белорусом затеяли дебош после активного празднования дня рождения одного из них, которое они начали еще в субботу.

Вследствие инцидента отправление финского судна "Fin Lady" было задержано на более чем 5 часов.