Завершены переговоры о статусе американских войск в Польше
22:16, 20 ноября 2009Мир
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Замминистра был скуп на слова
Польско-американские переговоры о статусе войск США, которые появятся в Польше в связи с планами размещения элементов ПРО, завершены, сообщил в пятницу после окончания переговоров в Варшаве заместитель министра обороны Польши Станислав Коморовский.
"На нашем уровне переговоры завершены. Окончательная версия (документа) будет представлена для утверждения премьер-министру (Дональду Туску)", - приводит его слова РИА "Новости".
Коморовский не стал раскрывать детали договоренностей о статусе войск США (договор SOFA), отметив, что, "если переговоры завершены, следовательно, кое-что мы достигли".
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