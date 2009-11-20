Завершены переговоры о статусе американских войск в Польше

Польско-американские переговоры о статусе войск США, которые появятся в Польше в связи с планами размещения элементов ПРО, завершены, сообщил в пятницу после окончания переговоров в Варшаве заместитель министра обороны Польши Станислав Коморовский.

"На нашем уровне переговоры завершены. Окончательная версия (документа) будет представлена для утверждения премьер-министру (Дональду Туску)", - приводит его слова РИА "Новости".

Коморовский не стал раскрывать детали договоренностей о статусе войск США (договор SOFA), отметив, что, "если переговоры завершены, следовательно, кое-что мы достигли".