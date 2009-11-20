Европейский суд запретил Украине выдавать обвиняемого в Казахстан

Европейский суд по правам человека сегодня принял решение по делу "Кабулов против Украины", констатировав нарушение государством Украина нескольких статей Европейской конвенции по правам человека, в частности, ст. 3 (запрещение пыток), ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), ст. 13 (право на эффективные средства судебной защиты) и ст. 34 (право на индивидуальные петиции).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Европейского суда по правам человека (Страсбург), заявитель Амир КАБУЛОВ является гражданином Казахстана, сейчас находится в одном из украинских учреждений досудебного содержания. В июне 2003 года в Казахстане его обвинили в совершении убийства и объявили в международный розыск. Как напоминает страсбургский суд, убийство с отягчающими обстоятельствами в Казахстане карается смертью.

23 августа 2004 года А.КАБУЛОВ был задержан в Украине в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что сначала мужчину поместили в медвытрезвитель, а затем перевели в милицейский участок, где он находился до 13 сентября 2004 года, пока суд не вынес решение о заключении.

В сентябре 2004 года казахская власть направила запрос генеральному прокурору Украины с просьбой выдать А.КАБУЛОВА и заверением, что в Казахстане его не будут казнить, а вместо этого обеспечат защиту его прав и законных интересов. Украинская власть согласилась экстрадировать А.КАБУЛОВА.

С октября по декабрь 2004 года мать А.КАБУЛОВА и его адвокат направили много обращений с просьбой не выдавать задержанного казахской власти и освободить его, однако результаты их рассмотрения, как отмечает Европейский суд, до сих пор не известны.

А.КАБУЛОВ пожаловался в Страсбург на незаконность его задержания, а также на то, что он не имел никакой возможности обжаловать свое задержание или получить компенсацию за то, что его задержали незаконно. Он заявил, что в случае его экстрадиции в Казахстан его жизнь будет в опасности. А.КАБУЛОВ, кроме того, жаловался, что украинская власть давит на него, чтобы он отозвал свое обращение из Европейского суда.

В результате, своим сегодняшним решением Европейский суд, по сути, наложил мораторий на экстрадицию в Казахстан для всех членов Конвенции по правам человека, если только Казахстан не предоставит достойные доверия гарантии безопасности.

Базируясь на докладах Международной Амнистии, докладчиков ООН, Международной Хельсинской Федерации и Департамента США, суд пришел к заключению, что экстрадиция не нарушит право на жизнь, поскольку действует мораторий на выполнение смертной казни, и смертное наказание заменяется пожизненным лишением свободы. Напротив, была неопровержимая информация о том, что пытки и плохое обращение постоянно наблюдаются в казахских тюрьмах, а также о плохих общих условиях содержания.

Таким образом, суд принял аргумент заявителя, что сам факт его задержания как подозреваемого, как в данном случае, дает достаточные основания для опасений серьезного риска быть подверженным жестокому обращению, что противоречит статье 3 Конвенции.