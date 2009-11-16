Европа хочет от Москвы политических гарантий поставок газа

Еврокомиссия надеется получить политические гарантии от России, что та не будет уменьшать поставок газа в случае кризисных ситуаций с транзитными странами.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил источник в Еврокомиссии.

“Вопрос гарантий отложен на саммит ЕС-Россия, и мы надеемся их получить на базе соглашения, подписанного сегодня”, - сказал собеседник агентства.

Представитель Еврокомиссии не предоставил других подробностей.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Москве был подписан Меморандум о механизме раннего предупреждения в сфере энергетики.

Механизм раннего предупреждения призван обеспечить устойчивое и беспрепятственное энергоснабжение, предупреждение и преодоление с минимальными негативными последствиями чрезвычайных ситуаций в сфере энергетики.

В начале этого года Европа в течение двух недель не получала российский газ через территорию Украины в результате отсутствия договоренностей о поставках газа между Москвой и Киевом.