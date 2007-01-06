Россия пригрозила Белоруссии ”адекватными мерами”

Российское Министерство экономического развития и торговли официально потребовал от Белоруссии через ее посла в Москве немедленно отменить решение белорусского правительства о введении пошлин на транзит нефти через территорию Белоруссии.

Замглавы МЭРТ Андрей Шаронов заявил, что введение пошлины вступает в противоречие не только с российско-белорусскими договоренностями, но и с белорусским законодательством, которое предполагает, что пошлина может взиматься только с товаров, которые производятся или потребляются на территории страны. Также Шаронов подчеркнул, что в международной практике подобных прецедентов еще не было.

Чиновник отметил также, что если ситуация будет развиваться не по "мирному" сценарию, то России "придется искать адекватные меры, связанные с нашими торговыми отношениями, которые заставят наших белорусских партнеров в общем более серьезно посмотреть на ту ситуацию, в которую они поставили сейчас Россию".

О введении пошлины на транзит российской нефти через белорусскую территорию сообщил 3 января премьер Белоруссии Сергей Сидорский. За каждую тонну нефти компании "Транснефть" предложено платить 45 долларов. Ранее в субботу президента компании Семена Вайнштока уже вызвали телеграммой в белорусский суд, где будет разбираться дело об административном правонарушении: "Транснефть", по версии Гомельской таможни, незаконно (без декларации и уплаты пошлины) переместила через российско-белорусскую границу товар, а именно сырую нефть.

РИА "Новости"