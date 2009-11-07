Ту-142 разбился на Дальнем Востоке

Самолет Тихоокеанского флота Ту-142 потерпел катастрофу в Татарском проливе (Хабаровский край), на его борту находились одиннадцать (не 9, как сообщалось раньше) человек. Основная версия случившегося - техническая неисправность одного из узлов самолета.

"Самолет выполнял тренировочный полет в соответствии с планом боевой подготовки. На завершающем этапе полета над акваторией Татарского пролива связь с экипажем прервалась, и отметка самолета исчезла с экранов наземных радиолокационных станций. Установлен район падения самолета. Ведется поиск экипажа", - сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Как сообщил РИА Новости источник в российском оборонном ведомстве, самолет упал в акваторию Татарского пролива. Источник в региональном управлении МЧС в свою очередь сообщил, что место падения самолета находится в 15-20 километрах от береговой линии.

"Погодные условия в районе катастрофы удовлетворительные и позволяют вести активные поисковые мероприятия. К поиску экипажа упавшего самолета подключены силы и средства Тихоокеанского флота, а также летательные аппараты МЧС", - сказал источник в МЧС.

"Учитывая условия, при которых произошла катастрофа, можно предположить, что все военные, находившиеся на борту Ту-142, погибли. Однако поисково-спасательная операция будет продолжаться до тех пор, пока будет хоть малейшая надежда найти живых", - сказал собеседник в МО.

К утру (по дальневосточному времени) с помощью эхолота на глубине 44-х метров был обнаружен объект, предположительно, самолет. Там же на поверхности воды просматриваются предметы, которые могут быть имуществом и фрагментами обшивки самолета. Для поиска "черных ящиков" будут применены новейшие поисково-спасательные глубоководные аппараты "Пантера" и "Кальмар", сообщает МЧС Хабаровского края.

Противолодочный самолет Ту-142М3 развивает скорость до 825 километров в час. По натовской классификации Ту-142М3 называют "Медведь".