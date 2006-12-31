Саддама Хусейна похоронили в родной деревне

Казненный бывший диктатор Ирака Саддам Хусейн похоронен в своей родной деревне Ауджа в окрестностях города Тикрит, сообщает радио «Свобода» со ссылкой на арабский телеканал "Аль-Джазира".

Ранее сообщалось, что С.Хусейн будет похоронен в городе Рамади - одном из центров суннитской общины Ирака.

Бывший иракский лидер был казнен в субботу в Багдаде по приговору суда, признавшего его виновным в преступлениях против человечности.

Премьер-министр Ирака Нури Аль-МАЛИКИ приветствовал казнь С.Хусейна, но призвал тех из его сторонников, кто не запятнал себя преступлениями, к сотрудничеству с новыми властями.