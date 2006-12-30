Ирак: первый день без Хусейна

В результате серии взрывов в Багдаде сегодня погибли 15 человек, 25 ранены.

Сразу три заминированных автомобиля взлетели на воздух в районе Эль-Хуррия, расположенном на северо-западе столицы, передает NEWSru со сылкой на ИТАР-ТАСС.

Ранее сегодня начиненная взрывчаткой машина была подорвана в городе Эль-Куфа (150 км к югу от Багдада), который является одним из шиитских религиозных центров в стране. В результате этого теракта погибли 36 человек, около 60 пострадали.

Некоторые региональные наблюдатели уже назвали эту атаку первой реакцией на состоявшуюся сегодня утром казнь бывшего президента Ирака Саддама Хусейна.

Иракцы по-разному встретили первый день "без Саддама". В еще одном священном для шиитов городе Неджеф сотни человек вышили на улицы, приветствуя "исторический для них момент". Между тем, обстановка резко накалилась в провинции Анбар, ставшей после вторжения войск коалиции в Ирак главным центром сопротивления мусульман-суннитов иностранному военному присутствию в стране.

Так, в Эль-Фаллудже с самого утра не стихают столкновения сторонников экс-президента с правительственными силами безопасности. Массовая демонстрация, прошедшая в городе, вылилась в беспорядки, входе которых вооруженные боевики подожгли здание местного суда. О жертвах и пострадавших не сообщается.