Ющенко и Каддафи обсудили состояние совместных проектов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и лидер Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии Муаммар АЛЬ-КАДДАФИ обсудили состояние подготовки совместных украинско-ливийских проектов.

Как сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента Украины, сегодня состоялся телефонный разговор В.ЮЩЕНКО и М.КАДДАФИ.

В ходе разговора глава Украинского государства и ливийский лидер обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, в частности, дальнейшую активизацию политического диалога, углубление сотрудничества в торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах.

Отдельно лидеры двух государств обменялись мнениями о состоянии подготовки к реализации совместных проектов в областях сельского хозяйства, строительства и эксплуатации авиационной техники.

В.ЮЩЕНКО, в частности, подчеркнул, что экономический потенциал обеих стран является достаточным для существенного расширения и усиления торгово-экономического взаимодействия Украины и Ливийской Джамахирии.