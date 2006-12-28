Пассажирский самолет вынужденно сел в Праге: нападение на экипаж
12:49, 28 декабря 2006Мир
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Рейсом Москва-Женева летели более 100 человек
Самолет Аэрофлота А-320 совершил вынужденную посадку в аэропорту Праги из-за попытки нападения на экипаж, сообщила РИА «Новости» официальный представитель Аэрофлота Ирина ДАННЕНБЕРГ.
"По предварительным данным, была попытка нападения на экипаж. В настоящее время лайнер находится в аэропорту, там все оцеплено полицией", - отметила она.
По ее словам, А-320 совершал полет по маршруту Москва-Женева.
На борту самолета находится более ста пассажиров.
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