Пассажирский самолет вынужденно сел в Праге: нападение на экипаж

12:49, 28 декабря 2006
Мир
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Рейсом Москва-Женева летели более 100 человек

Самолет Аэрофлота А-320 совершил вынужденную посадку в аэропорту Праги из-за попытки нападения на экипаж, сообщила РИА «Новости» официальный представитель Аэрофлота Ирина ДАННЕНБЕРГ.

"По предварительным данным, была попытка нападения на экипаж. В настоящее время лайнер находится в аэропорту, там все оцеплено полицией", - отметила она.

По ее словам, А-320 совершал полет по маршруту Москва-Женева.

На борту самолета находится более ста пассажиров.

 

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