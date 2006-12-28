Пассажирский самолет вынужденно сел в Праге: нападение на экипаж

Самолет Аэрофлота А-320 совершил вынужденную посадку в аэропорту Праги из-за попытки нападения на экипаж, сообщила РИА «Новости» официальный представитель Аэрофлота Ирина ДАННЕНБЕРГ.

"По предварительным данным, была попытка нападения на экипаж. В настоящее время лайнер находится в аэропорту, там все оцеплено полицией", - отметила она.

По ее словам, А-320 совершал полет по маршруту Москва-Женева.

На борту самолета находится более ста пассажиров.