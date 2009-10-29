СНГ превратилось в дискуссионный клуб

Содружество Независимых Государств превратилось в дискуссионный клуб.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Московского госуниверситета Алексей ВЛАСОВ.

«Кишиневский саммит показал, что СНГ окончательно превратился в дискуссионный клуб президентов. Причем президенты сами принимают решение о формате своего участия. Если поездка их не очень бодрит и нет необходимости организовать встречу со своими партнерами, то центральноазиатские лидеры игнорируют эти саммиты», - сказал А.ВЛАСОВ.

По его словам, отсюда можно сделать главный вывод: основное наполнение СНГ плавно переходит в параллельные интеграционные структуры - ЕврАзЭС, ОДКБ. При этом он не исключил, что, возможно, в ближайшее время появятся новые интеграционные структуры.

«Что касается СНГ – пациент находится в тяжелом состоянии, но для окончательной смерти его достаточно далеко. В таком состоянии клуба по интересам СНГ может просуществовать еще достаточно долго», - уверен А.ВЛАСОВ.