7 заключенных сгорели при попытке поднять бунт в тюрьме
23:46, 23 октября 2009Мир
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Сначала поджгли несколько матрацев
По меньшей мере семеро заключенных одной из тюрем на северо-востоке Бразилии стали жертвами пожара, который начался в пятницу во время бунта, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на телеканал Globo News.
По словам сотрудника охраны тюрьмы в городе Жуан-Песоа, заключенные предприняли попытку бунта и подожгли несколько матрацев, после чего огонь быстро распространился по зданию, в котором находились 860 заключенных.
Пятеро из погибших скончались на месте происшествия, еще двое - по пути в больницу, передает РИА "Новости".
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