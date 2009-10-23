7 заключенных сгорели при попытке поднять бунт в тюрьме

По меньшей мере семеро заключенных одной из тюрем на северо-востоке Бразилии стали жертвами пожара, который начался в пятницу во время бунта, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на телеканал Globo News.

По словам сотрудника охраны тюрьмы в городе Жуан-Песоа, заключенные предприняли попытку бунта и подожгли несколько матрацев, после чего огонь быстро распространился по зданию, в котором находились 860 заключенных.

Пятеро из погибших скончались на месте происшествия, еще двое - по пути в больницу, передает РИА "Новости".