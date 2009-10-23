Китай может выделить Молдове 1 млрд долларов

Китай готов выделить новому правительству Молдавии кредит в размере 1 млрд долл. для реализации в республике масштабных инфраструктурных и производственных проектов.

Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в молдавском правительстве, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол КНР в Молдавии Ши Лончжуан на встрече с премьер-министром страны Владимиром Филатом.

Он отметил, что такой кредит предусмотрен Меморандумом о взаимопонимании, который был подписан в конце июля 2009 г. с прежним молдавским правительством, и Китай подтверждает готовность выделить его новым властям на указанные цели.

Премьер-министр Молдовы выразил признательность КНР за постоянную помощь и отметил важность получения этих средств для республики.

В.Филат сказал, что после подробного изучения содержания меморандума, подписанного с КНР, правительство Молдавии сможет с уверенностью сказать, что проект является интересным для страны.

Кредит в сумме 1 млрд долл. китайская сторона обязалась выделить Молдове под госгарантию на льготных условиях: на 15 лет с трехлетней отсрочкой по выплатам. Процентная ставка пока не определена, но, как подчеркивалось ранее молдавской стороной, она будет выгодной для страны. Проекты будут отбираться на конкурсной основе.