Министры обороны стран ЮВЕ за принятие Сербии и Черногории

Министры обороны стран Юго-Восточной Европы поддержали решение принять Сербию и Черногорию в эту организацию.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины.

В частности, по данным Минобороны, 21 октября в Софии прошло заседание Совета министров обороны стран Юго-Восточной Европы, участие в котором также приняла украинская делегация во главе с исполняющим обязанности министра обороны Валерием ИВАЩЕНКО.

В ходе заседания все его участники поддержали инициативу Болгарии о принятии Сербии и Черногории как полноправных членов Совета министров обороны стран Юго-Восточной Европы.

Также руководители оборонных ведомств утвердили годовой план и бюджет многонациональной бригады “Seebrig” на 2010 год и бюджетные рамки и план деятельности Совета министров обороны стран Юго-Восточной Европы до 2012 года.

По результатам заседания в совместной декларации члены Совета подтвердили стремление оставлять эту структуру безопасности открытой с возможностью присоединения к ней других стран.

Также в Софии уполномоченные представители Минобороны Украины подписали планы двустороннего сотрудничества на 2010 год с оборонными ведомствами Хорватии, Румынии и Болгарии.

*** Совет министров обороны стран Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) был создан в 1996 году с целью поддержки мира и стабильности в регионе, а также как «связующее звено» с евроатлантическими организациями, в частности НАТО.

Украина была принята в Совет министров обороны стран ЮВЕ 6 декабря 2005 года. На сегодняшний день в состав Совета министров обороны стран ЮВЕ входят Албания, Болгария, Греция, Македония, Италия, Румыния, США, Словения, Турция, Хорватия, Украина и Босния и Герцеговина, а также страны-наблюдатели – Грузия, Молдова, Сербия, Черногория.