Орбакайте и Байсаров наконец-то поделили сына

Известная российская певица Кристина ОРБАКАЙТЕ и ее бывший муж Руслан БАЙСАРОВ, которые судились из-за своего сына Дени, заключили мировое соглашение, сообщает ИТАР-ТАСС.

В связи с этим Верховный суд Чечни отменил решение Грозненского суда о том, что мальчик останется с отцом.

Теперь 11-летний Дени сам определит, с кем из родителей ему жить. При этом во время отсутствия К.ОРБАКАЙТЕ Дени будет проживать с отцом, а во время его отсутствия - с матерью.

Как передает Лента.ру, самих К.ОРБАКАЙТЕ и Р.БАЙСАРОВА в зале заседания не было, вместо них выступали адвокаты. Заседание проходило в закрытом режиме.

Конфликт вокруг Дени БАЙСАРОВА возник после того, как его отец, бизнесмен Р.БАЙСАРОВ заподозрил певицу в намерении увезти мальчика в США. Р.БАЙСАРОВ подал иск в Грозненский суд, который в сентябре принял решение оставить Дени с отцом.

К.ОРБАКАЙТЕ подала кассационную жалобу в Верховный суд Чечни и иск в Тверской суд Москвы. Предварительные слушания в Москве были отложены на 27 октября.