Каждый седьмой житель Бельгии живет за чертой бедности

Каждый седьмой житель Бельгии, то есть 15% населения страны, живет за чертой бедности, имея доход ниже 878 евро в месяц на одного человека за вычетом налогов или ниже 1,844 тысячи евро в расчете на семью из четырех человек. Об этом сообщил в воскресенье телеканал RTBF со ссылкой на данные министерства экономики страны.

В промышленно развитом регионе Бельгии - нидерландоязычной Фландрии - уровень бедности составляет 11%, в то время как во франкоязычной Валлонии за чертой бедности живет 19% населения.

Среди малообеспеченных слоев населения преобладают безработные и пенсионеры. Так доход каждого пятого бельгийского пенсионера ниже установленной черты бедности. А среди работающего населения страны бедные составляют 4%.

В субботу в Брюсселе по инициативе бельгийской организации против бедности Reseau belge de lutte contre la pauvrete (BAPN) прошла манифестация против бедности. Манифестанты требовали от властей повысить социальные выплаты и принять меры для повышения доходов малообеспеченных слоев общества.