Британский аудитор подтвердил гигантские запасы газа в Туркмении

Президент британской аудиторской компании Gaffney, Cline & Associates Питер ГАФФНИ в Ашхабаде подтвердил наличие в Туркмении гигантских запасов природного газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Туркменское телевидение.

Эксперты компании, которая проводила аудит газовых месторождений Туркмении, оценивают запасы месторождения Южный Иолотань-Осман на юго-востоке страны до 14 триллионов кубометров газа, сказал П.ГАФФНИ, который принял участие в Международном инвестиционном форуме в Ашхабаде 15 октября.

"Это выводит месторождение Южный Иолотань-Осман по запасам сырья на четвертое место в мире", - заявил П.ГАФФНИ.

13 октября российская газета "Время новостей" сообщила, что данные о запасах открытого в 2007 году гигантского месторождения газа Южный Иолотань-Осман на юго-востоке Туркмении могли быть завышены в два-три раза из-за некомпетентности туркменских экспертов. Ошибки в геологоразведочных данных, по информации газеты, стали причиной увольнения министра нефтегазовой промышленности Аннагулы ДЕРЬЯЕВА и других руководителей отрасли в понедельник, 12 октября.

Запасы газа месторождения Южный Иолотань-Осман изначально оценивались Туркменией в семь триллионов кубометров. Позднее статус "гигантского" за месторождением закрепила компания Gaffney, Cline & Associates, которая провела его независимый аудит. Британцы, как пишет "Время новостей", оценили его запасы в 4-14 триллионов кубометров. До открытия этого месторождения все доказанные запасы природного газа в Туркменистане не превышали семи триллионов кубометров.