Российский военный получил девять лет за шпионаж в пользу Грузии

В Ростове-на-Дону (РФ) приговорен к девяти годам лишения свободы российский военнослужащий, признанный виновным в шпионаже в пользу Грузии.

Как сообщает Лента.ру, установлено, что старшина российской армии, уроженец Грузии Джемал НАКАИДЗЕ был завербован грузинскими спецслужбами в феврале 2008 года. Спецслужбы вышли на контакт со старшиной, когда он приехал на родину в отпуск. За сбор и передачу российских военных тайн грузинские разведчики пообещали Д.НАКАИДЗЕ денежное вознаграждение и квартиру в Батуми.

Статья Уголовного кодекса РФ 275 ("Государственная измена") предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Однако из-за того, что Д.НАКАИДЗЕ имеет государственные награды и активно сотрудничал со следствием, Северо-Кавказский окружной военный суд на три года снизил для него нижний предел наказания.

В связи с изменой Д.НАКАИДЗЕ лишен воинского звания.