НАТО подтверждает поддержку курса Украины на вступление в Альянс

Постоянный представитель Великобритании при НАТО Стюарт ЭЛДОН подтвердил поддержку официальным Лондоном курса Украины на вступление в НАТО и готовность способствовать реализации прошлогодних решений Альянса относительно евроатлантического будущего Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, об этом С.ЭЛДОН сказал на встрече с заместителем министра иностранных дел Украины Константином ЕЛИСЕЕВЫМ.

Стороны также обсудили ход реализации евроатлантических стремлений Украины, развитие сотрудничества нашего государства с НАТО и взаимодействие с Великобританией в рамках диалога Украины с Альянсом.

Приоритетное внимание было уделено состоянию выполнения Годовой национальной программы на 2009 год по подготовке Украины к обретению членства в Организации Североатлантического договора.

Состоялся также обмен мнениями о содеражнии новой Стратегической концепции НАТО, которая должна быть принята осенью 2010 года.

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Заместитель Генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Иржи ШЕДИВИ и заместитель Генерального секретаря НАТО по вопросам общественной дипломатии Жан-Франсуа БЮРО подчеркивают неизменность решений Альянса относительно евроатлантического будущего Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, об этом они сказали на встрече с заместителем министра иностранных дел Украины Константином ЕЛИСЕЕВЫМ.

Сторона НАТО выразила готовность способствовать Украине в дальнейшем осуществлении реформ. При этом состоялся обмен мнениями относительно взаимодействия в сфере публичной дипломатии.

Представители НАТО высоко оценили особый вклад нашего государства в обеспечение международного мира и безопасности.