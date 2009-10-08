США названы самым привлекательным брендом в мире

США стали самым привлекательным брендом в мире, говорится в обнародованном ежегодном индексе международных симпатий Nation Brand Index (NBI), который определяет GfK Group, одна из крупнейших в мире исследовательских компаний.

Как передает РИА «Новости», индекс определяется на основе шести критериев - популярности экспортируемых торговых марок, оценки деятельности правительства, признания культурного наследия, туристической и инвестиционной привлекательности, условий для мигрантов и непосредственного восприятия самой нации. Авторы отмечают, что США переместились на первую позицию исключительно благодаря смене политического руководства - в прошлом году, когда закончился 8-летний срок правления Джорджа БУША, страна находилась лишь на 7-м месте.

В первой «пятерке» самых привлекательных государств в глазах мирового сообщества также оказались Франция, Германия, Великобритания и Япония.