Китай отправит в Антарктику гигантскую экспедицию

Китай направит в Антарктику крупную экспедицию, сообщает Лента.ру со ссылкой на "Синьхуа". 11 октября 2009 года на юг отправится судно "Снежный дракон", на борту которого будет 251 ученый.

Экспедиция продлится 180 дней. В общей сложности предполагается выполнить 59 научных проектов, среди которых будут исследования по биологии и геологии континента.

Кроме того, специалисты займутся сбором метеоритов. Дело в том, что следы, которые оставляют космические тела, падая на лед, хорошо заметны. Это позволяет находить даже небольшие метеориты, которые затерялись бы на любом другом континенте. Например, именно в Антарктике был найден метеорит ALH 84001, прилетевший на Землю с Марса. От остальных этот камень отличает наличие следов, напоминающих окаменелые останки живых организмов.

Основные работы будут проводиться на двух имеющихся у Китая полярных станциях "Чанчэн" и "Чжуншань". Первая станция была открыта в 1985 году, а вторая - 1989 году. Планируется, что в январе 2010 года исследователи откроют третью китайскую станцию - "Куньлунь". Объект разместится на плато Аргус на высоте 4093 метров над уровнем моря.

Совсем недавно гляциологи составили первую подробную карту подвижных антарктических озер. Из-за давления ледяного щита вода подо льдом может перемещаться с места на место. Для наблюдения за этими процессами исследователи использовали спутник NASA ICESat.