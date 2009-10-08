Газпром: Украина будет покупать газ, хочет она этого или нет

Председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер, который принимает участие в Мировом газовом конгрессе в столице Аргентины Буэнос-Айресе, заявил, что его компания не будет снижать объем поставок газа в Украину в 2010 году. "Украина пускай выполняет контрактные обязательства. Вот что написано в контракте - так и будет", - сказал он, добавив, что "Украина может и должна платить за газ в полном объеме - у нее есть деньги".

Миллер заявил, что "Газпром" не намерен пересматривать условия контракта. По его словам, у страны значительные золотовалютные резервы; кроме того, Украина получила кредиты МВФ, которые были выданы с учетом потребностей по закупке российского газа.

О том, что Украина хочет сократить закупки российского газа премьер-министр страны Юлия Тимошенко заявила в конце августа. Тимошенко пояснила, что страна планирует заменить газ альтернативными видами топлива, в частности, углем.