Европарламент создал спецкомитет по кризису
45 человек с мандатом на год
Европарламент создал специальный комитет по вопросам финансового и экономического кризиса.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено 7 октября на заседании Европарламента.
Согласно решению, Комитет будет состоять из 45 членов и иметь мандат сроком на 12 месяцев.
Основной задачей Комитета названо проведение оценки последствий финансового и экономического кризиса на страны - члены ЕС, а также подготовка рекомендаций по восстановлению стабильности финансовых рынков.
“Мы должны извлечь уроки из экономического и финансового кризиса, чтобы он не повторился в будущем”, - заявил перед голосованием Президент Европарламента Ежи БУЗЕК.
Официально деятельность Комитета начнется с 8 октября, после того как Европарламент проголосует за его персональный состав.
Предполагается, что через 6 месяцев Комитет подготовит первый доклад, а второй, который будет включать рекомендации к действию, – перед завершением своего мандата.