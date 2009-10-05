Нобелевскую премию в области медицины разделили трое ученых из США

20:11, 05 октября 2009
Мир
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За механизм защиты хромосом теломерами

Нобелевской премии в области медицины за 2009 год удостоились американские ученые Элизабет БЛЭКБЕРН, Кэрол ГРЕЙДЕР и Джек ШОСТАК за открытие механизма защиты хромосом теломерами. Их научная работа имеет большое значение для поиска новых путей лечения рака и понимания процесса старения, сообщает NEWSru.

Теломеры - концевые участки хромосом, которые защищают их. При каждом делении клетки теломеры укорачиваются. Когда теломера "заканчивается", клетка умирает. Это один из важнейших механизмов старения организма в целом. Гипотезу о существовании подобного механизма впервые выдвинул в 1971 году советский ученый Алексей Оловников.

Тройку лауреатов называла в числе фаворитов шведская журналистка Карин БОЙС, которой уже несколько раз удавалось правильно определить лауреатов накануне официального объявления. Однако сами лауреаты оказались удивлены наградой.

"Слухи о присуждении мне премии ходили давно, но я, как ученый, не могу реагировать на них. Я никогда не ожидала, что это случится со мной, - заявила К.ГРЕЙДЕР. - Я даже не знаю, как отпраздную это событие. Слышала, что будет много телефонных звонков. Сейчас приготовлю завтрак детям, отправлю их в школу, а потом найду способ насладиться этим днем".

"Я очень удивлена и взволнована. Меня называли в качестве кандидатуры, но так много ученых, которые показывают фантастические результаты, поэтому и не думаешь, что получишь премию", - сказала Э.БЛЭКБЕРН. Впервые в истории Нобелевских премий в области медицины ее получат сразу две женщины.

Э.БЛЭКБЕРН родилась в 1948 году в Австралии. С 1990 года она является профессором биологии и физиологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско. К.ГРЕЙДЕР родилась в 1961 году в Сан-Диего и с 1997 года является профессором молекулярной биологии и генетики Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе. Д.ШОСТАК родился в 1952 г. в Лондоне, вырос в Канаде. Он работает в Медицинской школе Гарвардского университета.

В своем завещании Альфред Нобель поручил выбирать лауреатов премии по физиологии и медицине Каролинскому институту в Стокгольме - он был основан в 1810 году и сегодня является одним из ведущих образовательных и научных медицинских центров мира. Созданный при институте Нобелевский комитет состоит из пяти постоянных членов, которые имеют право приглашать экспертов для консультаций. Нобелевская премия составляет 10 млн. шведских крон (около 1 млн. евро). Эта сумма будет разделена поровну между тремя лауреатами.

В 2008 году лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины стали немец Харальд цур ХАУЗЕН и французы Франсуаза БАРРЕ-СИНУССИ и Люк МОНТАНЬЕ. Германский медик был награжден за открытие папилломавирусов человека, вызывающих рак шейки матки. Французские исследователи получили половину премии за открытия при изучении вируса иммунодефицита человека.

 

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