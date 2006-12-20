Источником будущих конфликтов станут манипуляции энергоресурсами

В сегодняшнем мире возникли нефтегазовые "супердержавы", которые имеют фактическую монополию на поставки нефти и получили возможность перекрывать эти поставки по политическим причинам, считает председатель сенатского комитета по иностранным делам, сенатор-республиканец Ричард Лугар.

"В предстоящие десятилетия наиболее вероятным источником вооруженного конфликта на европейском театре и в прилегающих регионах будет нехватка энергии и манипуляции ею", - говорится в распространенном в Вашингтоне заявлении сенатора.

В документе отмечается, что подавляющее большинство запасов нефти и газа в мире находятся сегодня вне контроля частных компаний и "рыночной рациональности".

"Геология и политика породили газовые и нефтяные супердержавы, которые почти монополизировали мировые поставки нефти", - заявил Лугар, приведя выкладки, согласно которым до 79% мировых запасов нефти находятся под правительственным контролем.

"Эти правительства устанавливают цены посредством собственных инвестиционных и производственных решений и имеют широкие возможности для того, чтобы перекрыть вентиль по политическим причинам", - сообщил председатель сенатского комитета, в заявлении которого подчеркивается "важность энергетической безопасности" и содержится предупреждение о экономических и политических рисках, вызванных зависимостью от нефти".

РИА новости