Microsoft вытрясла миллионы из пиратов

Французская компания MPO Group, занимающаяся штамповкой компакт-дисков, согласилась выплатить Microsoft “многомиллионную компенсацию” за незаконное копирование разработанного последней программного обеспечения. Выяснилось, что в 2003 году тайское подразделение компании без соответствующей лицензии выпустило 20 тысяч дисков с программами Exchange и SQL Server, сообщается на сайте Computerworld.

Представители MPO объяснили инцидент непониманием, возникшим при получении лицензии на копирование: штамповку дисков заказала пока не названная третья сторона, которая уверила сотрудников компании в наличии всех необходимых договоренностей с Microsoft. Впоследствии выяснилось, что никаких соглашений между заказчиком и компанией Стива Балмера не было и предоставленные MPO документы были фальшивыми.

По словам пресс-секретаря MPO, французская компания уже заплатила неустойку Microsoft. Ее сумма не разглашается, однако в Microsoft заверили, что речь идет о “многомиллионном соглашении”.

Стоит отметить, что несмотря на то, что MPO является участником организованной IRMA (международной ассоциацией записи) программы по борьбе с пиратством, ее тайский завод все еще не получил соответствующий сертификат от IRMA.

Лента.ру