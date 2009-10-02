Лидера фракции в Сейме правящей партии Польши подозревают в коррупции

В Польше правящая партия «Гражданская платформа» (РО) решила отстранить от выполнения обязанностей председателя своей фракции в Сейме и руководителя комиссии по делам финансов Збигнева ХЛЕБОВСКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, такое решение правление партии приняло 1 октября после публикации в газете Rczeczpospolita о возможном лоббировании З.ХЛЕБОВСКИМ интересов представителей игорного бизнеса.

Другой фигурант дела, которое исследовало возглавляемое представителем оппозиции Центральное антикоррупционное бюро (CBA), министр спорта Мирослав ДЖЕВЕЦКИЙ остался на своей должности.

Лидер РО, премьер-министр Польше Дональд ТУСК на пресс-конференции заявил, что З.ХЛЕБОВСКИЙ отстранен от выполнения своих обязанностей на время проведения следствия.

По мнению Д.ТУСКА, в материалах, обнародованных газетой, нет подтверждения состава преступления, потому он не видит оснований для отставки З.ХЛЕБОВСКОГО и М.ДЖЕВЕЦКОГО, как того требует оппозиция.

Министр юстиции Анджей ЧУМА также заявил, что не видит никакой доказательной базы в материалах, переданных ему CBA.

В свою очередь, З.ХЛЕБОВСКИЙ, комментируя дело, подтвердил, что имел беседы с представителями игорного бизнеса, стенограммы из которых опубликовала газета на основе материалов CBA, но заверил, что не допустил «никаких противоправных действий, а это были просто беседы с друзьями».

М.ДЖЕВЕЦКИЙ, который инициировал в марте 2009 года изменения к законодательству относительно азартных игр, благодаря которым планировалось получить дополнительные средства на подготовку к Евро-2012, а в июне официально отозвал свою инициативу, не комментирует это дело.

По данным польских медиа, М.ДЖЕВЕЦКИЙ в сентябре снова выступил за введение доплат, что дало основания некоторым СМИ допустить, что информацию о следствии CBA ему передал Д.ТУСК.

Сам глава польского правительства подтвердил, что говорил с М.ДЖЕВЕЦКИМ и З.ХЛЕБОВСКИМ относительно изменений к законодательству, которыми предлагалась дополнительная 10% доплата от игорного бизнеса, но не раскрывал при этом «никакой секретной информации», отмечают польские СМИ.

Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ сегодня планирует обсудить эту ситуацию с Д.ТУСКОМ и руководством Сейма.

Как сообщал УНИАН, CBA обвинило министра спорта М.ДЖЕВЕЦКОГО и З.ХЛЕБОВСКОГО в лоббировании интересов представителей игорного бизнеса.

По данным газеты Rczeczpospolita, ведущие польские политики обещали бизнесменам вычеркнуть из закона бесполезную для них запись, что дало бы им возможность сэкономить на оплате в бюджет около 170 млн. долларов ежегодно (по нынешнему курсу 2,9 злотого за доллар).

Инициатором изменений к закону выступил М.ДЖЕВЕЦКИЙ, который аргументировал свою позицию необходимостью получить дополнительные средства на подготовку к Евро-2012.

CBA замечает, что министр в июле внезапно изменил свою точку зрения, убеждая, что Евро-2012 уже не нуждается в дополнительном финансировании. Газета приводит стенограммы телефонных разговоров З.ХЛЕБОВСКОГО и М.ДЖЕВЕЦКОГО с двумя владельцами сетей казино и игровых автоматов, в которых предприниматели, используя нецензурную лексику, добиваются исключения невыгодной для них статьи из закона, который должен был вступить в силу с 1 января 2010 года.

Rczeczpospolita также отмечает, что предприниматели и политики резко прервали контакты после того, как о деле был информирован Д.ТУСК.

В сентябре Национальный центр спорта проинформировал, что строительство национального стадиона в Варшаве обойдется на 130 млн. долларов дороже, чем планировалось ранее.