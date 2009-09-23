Совет Европы следит за расследованием убийства Гонгадзе

Комитет Министров Совета Европы отмечает положительные сдвиги в расследовании Украиной дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, сообщение об этом размещено на официальном сайте Совета Европы.

Согласно сообщению, на своем заседании Комитет Министров утвердил Вторую промежуточную резолюцию относительно хода расследования дела в рамках процедуры отслеживания выполнения решения Европейского суда по правам человека по делу Гонгадзе против Украины.

Комитет Министров, в частности, с удовлетворением отметил продолжение работы украинскими и международными экспертами над изучением подлинности записей экс-майора СБУ Николая МЕЛЬНИЧЕНКО, а также повторные аресты милицейского руководства, обвиняемого в 2008 году в убийстве журналиста. Кроме того, Комитет отметил быстроту проведения некоторых мероприятий по расследованию, осуществленных сразу после этих арестов.

В своей резолюции Комитет Министров также призвал Украину усилить свои действия для того, чтобы завершить расследование дела.

Как сообщал УНИАН, Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года, после чего его труп без головы нашли в лесу в Киевской области. Европейский суд по правам человека в 2005 году признал, что Украина не защитила жизнь Г.Гонгадзе и не провела надлежащего эффективного расследования дела. В январе 2007 года Парламентская Ассамблея Совета Европы одобрила доклад, в котором призвала Украину завершить расследование дела об убийстве журналиста.