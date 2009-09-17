Обама не смог дозвониться до Туска, чтобы сообщить об отказе от ПРО?

Президент США Барак Обама безуспешно пытался дозвониться до премьер-министра Польши Дональда Туска, чтобы лично сообщить о решении Белого дома отказаться от планов размещения элементов системы противоракетной обороны на территории Польши и Чехии, сообщают польские СМИ.

Сотрудник канцелярии премьера Туска подтвердил, что "была попытка соединиться с Дональдом Туском". "Однако разговор не состоялся по техническим причинам", - сказал неназванный представитель канцелярии главы правительства Польши.

В Варшаве днем состоялась экстренная встреча премьер-министра Польши Дональда Туска и министра иностранных дел Радослава Сикорского. Встреча Туска и Сикорского прошла буквально через полчаса после окончания в МИДе Польши польско-американских переговоров по вопросу размещения в Европе элементов ПРО США. Как стало известно РИА Новости, в течение ближайшего часа ожидается пресс-конференция главы МИД Польши Радослава Сикорского.