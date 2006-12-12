”Дело Литвиненко” предлагается изучать на уроках в британских школах

История о смерти экс-сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко предлагается в качестве учебного материала для школ в Великобритании. Об этом пишет специальное, посвященное вопросам образования, приложение британской газеты "Гардиан".

"Для многих из нас новости вокруг этого отравления напоминают пережитки "холодной войны" и застарелого международного соперничества, - отмечает издание. - Урок по истории и развитию шпионажа дает хорошую возможность познакомить учеников с важными вехами в послевоенной истории и тем, что стояло за такими службами, как МИ-5, МИ-6, ЦРУ и КГБ".

Предлагаемая программа занятий включает в себя несколько разделов - "Шпионская игра", "История шпионажа", "Англо-российские отношения", "Бонд и другие". Урок охватывает такие необходимые по учебному плану предметы, как английский язык, история, окружающая среда, информационно-коммуникационные технологии и граждановедение. Уроки рассчитаны на учеников от третьего до 11 классов британской школы в возрасте от семи до 16 лет.

Вначале ученикам предлагается поразмышлять над тем, почему многие страны используют шпионов и так ли необходимо это в период после окончания "холодной войны". Кроме того, дети знакомятся с видами шпионажа - военным, промышленным и правительственным.

Младшим ученикам затем предлагается ознакомиться с историческими примерами шпионажа в Древнем Египте и елизаветинской Англии. Они также могут самостоятельно заняться изготовлением "невидимых чернил". Более старшие дети и подростки изучат историю деятельности британской Службы безопасности МИ-5 и сравнят ее с работой американского ЦРУ.

Преподавателям предписывается помочь понять ученикам, почему смерть Литвиненко стала главной новостью в разных странах мира. В качестве вспомогательного материала предлагается использовать хронологию событий и некролог по Литвиненко.

Кроме того, ученики должны проследить, как освещалось данное дело в российских СМИ, включая информацию об обнаружении радиации на борту лайнеров British Airways. Здесь же юные британцы знакомятся с историей и методами работы КГБ и ФСБ.

Более младшие студенты могут изучить различные шпионские приспособления, а старшие - выяснить доступность современного оборудования для связи и наружного наблюдения. Здесь же дети могут ознакомиться с различными персонажами - от реальных членов "кембриджской пятерки" во главе с Кимом Филби до вымышленных героев вроде Джеймса Бонда.

Также ребятам предлагается написать небольшой рассказ на "шпионскую тему" с использованием специальной лексики и терминологии.

В качестве вспомогательных материалов для поиска информации предлагаются официальные интернет-сайты Службы безопасности Великобритании МИ-5, Секретной разведывательной службы МИ-6, Центрального разведывательного управления США, компании Spymaster, производящей экслюзивные виды экипировки, сайтов Би-би-си и "Гардиан", энциклопедию Википедия, а также материалы библиотек и музеев по соответствующим темам.

РИА "Новости"