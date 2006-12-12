Еврокомиссия выделит 209,7 млн., евро на развитие Молдовы. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Указанная сумма будет предоставлена Молдове на протяжении 2007-2010 годов. При этом в 2007 году предусматривается выделить 40 млн. евро.

Предусматривается, что эти деньги будут расходоваться на поддержку демократического развития и развитие эффективного управления, поддержку регуляторных реформ, снижение бедности и содействие экономическому росту.

Кроме того, комиссия предложила совету министров ЕС предоставить грант Молдове на макрофинансовую поддержку в размере 45 млн. евро в 2007 и 2008 годах.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе проходит конференция доноров для Молдовы.