Москва хочет расширить порядок использования армии за пределами России

Завтра на первом заседании Госдумы РФ, которое откроет осеннюю сессию, депутаты рассмотрят инициированные Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ поправки в закон "Об обороне", которые предполагают возможность оперативного использования российских Вооруженных сил за пределами РФ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия», ссылаясь на спикера Госдумы РФ Бориса ГРЫЗЛОВА.

Он напомнил, что действующее российское законодательство предполагает два основания для использования Вооруженных сил за пределами страны - для пресечения террористической деятельности, а также при реализации международных договоров.

«Ситуация, которая была в августе прошлого года - я имею в виду агрессию Грузии против Южной Осетии и граждан РФ, которые проживают в Южной Осетии - говорит о необходимости скорректировать закон», - пояснил Б.ГРЫЗЛОВ.

Предложенные Д.МЕДВЕДЕВЫМ поправки предполагают, что формирования Вооруженных сил РФ могут оперативно использоваться за пределами территории России для решения следующих задач: отражения нападения на Вооруженные силы РФ или другие войска, дислоцированные за пределами территории РФ; отражения или предотвращения агрессии против другого государства; защиты граждан РФ за рубежом; борьбы с пиратством и в целях обеспечения безопасности судоходства.

В соответствии с законопроектом, решение об оперативном использовании Вооруженных сил принимается Президентом РФ на основании соответствующего постановления Совета Федерации. Общая численность формирований, районы их действий, стоящие перед ними задачи и срок их использования определяются Президентом; комплектование и обеспечение формирований Вооруженных сил осуществляет Минобороны РФ.

Как сообщал УНИАН, 17 августа на пресс-конференции в Киеве и.о. первого заместителя министра иностранных дел Украины Юрий КОСТЕНКО выразил обеспокоенность украинской стороны вынесением на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта о порядке использования Вооруженных сил России за пределами страны.

Он отметил, что использование армии за пределами территории государства является свидетельством агрессии, а тем более, когда речь идет о защите российских граждан. «У нас десятки тысяч граждан сейчас живут с двумя паспортами», - сказал Ю.КОСТЕНКО.