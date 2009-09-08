Москва хочет расширить порядок использования армии за пределами России
Госдума рассмотрит поправки Медведева
Завтра на первом заседании Госдумы РФ, которое откроет осеннюю сессию, депутаты рассмотрят инициированные Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ поправки в закон "Об обороне", которые предполагают возможность оперативного использования российских Вооруженных сил за пределами РФ.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия», ссылаясь на спикера Госдумы РФ Бориса ГРЫЗЛОВА.
Он напомнил, что действующее российское законодательство предполагает два основания для использования Вооруженных сил за пределами страны - для пресечения террористической деятельности, а также при реализации международных договоров.
«Ситуация, которая была в августе прошлого года - я имею в виду агрессию Грузии против Южной Осетии и граждан РФ, которые проживают в Южной Осетии - говорит о необходимости скорректировать закон», - пояснил Б.ГРЫЗЛОВ.
Предложенные Д.МЕДВЕДЕВЫМ поправки предполагают, что формирования Вооруженных сил РФ могут оперативно использоваться за пределами территории России для решения следующих задач: отражения нападения на Вооруженные силы РФ или другие войска, дислоцированные за пределами территории РФ; отражения или предотвращения агрессии против другого государства; защиты граждан РФ за рубежом; борьбы с пиратством и в целях обеспечения безопасности судоходства.
В соответствии с законопроектом, решение об оперативном использовании Вооруженных сил принимается Президентом РФ на основании соответствующего постановления Совета Федерации. Общая численность формирований, районы их действий, стоящие перед ними задачи и срок их использования определяются Президентом; комплектование и обеспечение формирований Вооруженных сил осуществляет Минобороны РФ.
Как сообщал УНИАН, 17 августа на пресс-конференции в Киеве и.о. первого заместителя министра иностранных дел Украины Юрий КОСТЕНКО выразил обеспокоенность украинской стороны вынесением на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта о порядке использования Вооруженных сил России за пределами страны.
Он отметил, что использование армии за пределами территории государства является свидетельством агрессии, а тем более, когда речь идет о защите российских граждан. «У нас десятки тысяч граждан сейчас живут с двумя паспортами», - сказал Ю.КОСТЕНКО.