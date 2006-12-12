Британских солдат осудили за торговлю оружием

В понедельник военный трибунал признал четырех британских солдат виновными в подготовке к совершению преступления, пишет газета The Independent.

Военнослужащие планировали контрабандой привезти оружие из Ирака и продать его на черном рынке в Европе.

По словам представителя обвинения полковника Найджела Джоунса, осужденные собирались покупать оружие в Ираке, затем контрабандой, спрятав его в отправляющейся домой военной технике, доставлять его на базу в Германию, а затем продавать.

Отвечая на вопрос о возможных мотивах этого преступления, полковник был краток: "Деньги".

Британские войска были введены в Ирак в 2003 году скоре после начала американского вторжения в эту страну. Под их контролем долгое время находился город Басра и провинция, центром которой он является. Однако в октябре 2006 года стало известно о скорой передаче Басры под контроль иракских военных.

Лента.ру