Японская оппозиция впервые за 55 лет выиграла выборы

Оппозиционная Демократическая партия Японии получила уже 244 из 480 мест в нижней палате парламенте, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на избирком страны.

Теперь, получив простое большинство, демократы получают право сформировать правительство. Новым премьер-министром страны станет лидер Демократической партии Японии Юкио ХАТОЯМА.

Либерально-демократическая партия, почти бессменно руководившая страной более, чем 50 лет, получила пока только 58 мест. Не посчитаны голоса по 153 мандатам.

Партия Комэйто завоевала 10 мест, Коммунистическая партия Японии - 2, Социалистическая партия Японии - 2, Партия народа - 3, беспартийные и более мелкие партии - 8 мест.